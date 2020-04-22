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Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)

Новости. Общество
10:37, 23 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Виктор Россыпнов
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Все руководство Минстроя Карелии оказалось на карантине.

Министра строительства Карелии Виктора Россыпнова госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу из-за контакта с больным коронавирусом.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне все руководство Министерства строительства Карелии оказалось на карантине из-за того, что его глава Виктор Россыпнов попал в список тех, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

По нашей информации, Виктора Россыпнова госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Его трое заместителей, а также начальник "Госэспертизы" помещены в обсерватор, который находится в гостинице "Маски", так как они контактировали с Россыпновым.

Данную информацию подтвердили в правительстве Карелии, сообщив, что Виктору Россыпнову проведены все необходимые исследования. Первый тест на коронавирус, выполненный в лаборатории больницы, оказался положительным. Однако СКТ картины, характерной для коронавируса, не выявило.

Сейчас исследование для подтверждения диагноза проводится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия. Результат ожидается сегодня.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-04-23 11:17:29
От вируса никто не застрахован, не стоит это событие превращать в сенсацию.
Rmj
2020-04-23 11:11:13
Какая у нас выборочная врачебная тайна!
sergo
2020-04-23 11:08:44
А где инфо откуда он вернулся? С Москвы, с Питера или с Куршавеля?
Juniper59
2020-04-23 10:40:23
Ибо нефиг лоббировать стройку на костях в неподобающем месте.
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