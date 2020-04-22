Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)

Все руководство Минстроя Карелии оказалось на карантине.

Министра строительства Карелии Виктора Россыпнова госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу из-за контакта с больным коронавирусом.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне все руководство Министерства строительства Карелии оказалось на карантине из-за того, что его глава Виктор Россыпнов попал в список тех, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

По нашей информации, Виктора Россыпнова госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Его трое заместителей, а также начальник "Госэспертизы" помещены в обсерватор, который находится в гостинице "Маски", так как они контактировали с Россыпновым.

Данную информацию подтвердили в правительстве Карелии, сообщив, что Виктору Россыпнову проведены все необходимые исследования. Первый тест на коронавирус, выполненный в лаборатории больницы, оказался положительным. Однако СКТ картины, характерной для коронавируса, не выявило.



Сейчас исследование для подтверждения диагноза проводится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия. Результат ожидается сегодня.