Индекс самоизоляции в Петрозаводске не превысил двух баллов

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 20 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 20 мая в 13.31 составил 1.9 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 260.