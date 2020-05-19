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Индекс самоизоляции в Петрозаводске не превысил двух баллов

Новости. Общество
13:54, 20 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 20 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 20 мая в 13.31 составил 1.9  – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 260.

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