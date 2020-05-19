В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 260 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 19 человек.

13 из них в Олонецком районе (поселок Ильинский – 12, село Видлица – 1). По одному случаю выявлено в поселке Хийтола Лахденпохского района, в дачном кооперативе "Северные просторы" Прионежского района, в поселке Хийденсельга Питкярантского района и в Суоярви. Два новых случая – в Петрозаводске.

Выздоровели от COVID-19 еще девять человек – в Сегеже, в Кондопоге, в Пряжинском районе и в Петрозаводске. Всего – 94.

Проведено 28701 исследований (+549 за сутки).

На самокарантине находятся 5501 человек (-81 за сутки).

В местах обсервации по-прежнему – 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 42,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,8 раз выше и составляет 204,4 случая, по Северо-Западу – 152,8.