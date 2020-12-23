Инфекционист объяснил рекорды по числу случаев COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков пояснил, что рекорды по числу случаев коронавируса можно объяснить спецификой сдачи тестов на COVID-19.

Рекорды по числу новых случаев коронавируса в России и Москве объясняются спецификой сдачи тестов: в понедельник и вторник их больше всего, соответственно, в четверг и в пятницу приходят результаты, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, отметивший, что стабилизация ситуации все равно наблюдается.

Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.

"Стабилизация процесса все равно есть, потому что рост заболевших идет не по экспоненте. Повышение количества заболевших в четверг, пятницу и субботу объясняется тем, что люди обращаются после субботы-воскресенья сдавать анализы в понедельник-вторник. Соответственно, результаты этих анализов выявляются в четверг, пятницу и субботу. А в пятницу и субботу люди не сдают анализы, поэтому понедельник, вторник и среда - всегда снижение заболеваемости", - прокомментировал Тимаков.

Эта кривая, как обратил внимание эксперт, остается одинаковой и волнообразной на протяжении уже трех месяцев.

"При этом если сравнить с предыдущей неделей, то цифры приблизительно будут такие же. То есть идет более или менее все стабильно", - отметил он.