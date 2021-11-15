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Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску на корпоративе

Новости. Общество
22:00, 06 Декабря 2021
фото: © Flickr / presta

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Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что увлажняющие капли помогут заменить маску на корпоративе.

Увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 тем, кто собирается на новогодний корпоратив, такие капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», — сказал Тимаков.

По его словам, самое важное — это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать «сухого носа». Соответственно, можно приобрести как увлажняющие, так и интраназальные капли.

«Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли», — добавил он.

Кроме этого, предупредил инфекционист, на новогоднем корпоративе нужно внимательно следить за чистотой рук. Это поможет снизить количество попадающего в организм вируса.

«Самая основная защита — защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой», — заключил Тимаков.

В свою очередь, врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева добавила, что защититься от COVID-19 полностью на новогоднем корпоративе невозможно.

«Безусловно, единственным на сегодняшний день мерой специфической профилактики от ковид является вакцинация, но несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха», — сказала Пакулаева.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-06 22:18:04
Но штраф платить придётся! В бумажках от губернатора предусмотрены только маски и перчатки!
кир
2021-12-06 22:06:50
Пить или не пить? Вот в чем вопрос.
Гость
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