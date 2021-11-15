Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску на корпоративе

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что увлажняющие капли помогут заменить маску на корпоративе.

Увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 тем, кто собирается на новогодний корпоратив, такие капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», — сказал Тимаков.

По его словам, самое важное — это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать «сухого носа». Соответственно, можно приобрести как увлажняющие, так и интраназальные капли.

«Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли», — добавил он.

Кроме этого, предупредил инфекционист, на новогоднем корпоративе нужно внимательно следить за чистотой рук. Это поможет снизить количество попадающего в организм вируса.

«Самая основная защита — защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой», — заключил Тимаков.

В свою очередь, врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева добавила, что защититься от COVID-19 полностью на новогоднем корпоративе невозможно.

«Безусловно, единственным на сегодняшний день мерой специфической профилактики от ковид является вакцинация, но несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха», — сказала Пакулаева.