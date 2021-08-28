Реклама
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
Сегодня 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
Сегодня 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
Сегодня 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам – найти легко
27.08.2021 17:46

Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Новости. Общество
20:30, 31 Августа 2021
фото: pixabay.com / PublicDomainPictures

Новости партнеров

Инфекционист Светлана Малиновская дала советы по восстановлению обоняния после коронавируса.

Перенесшие коронавирус люди часто страдают от искажения или полной потери обоняния, и для того, чтобы его восстановить, следует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также поддерживать свое психическое здоровье, рассказала РИА Новости инфекционист Светлана Малиновская.

Как пояснила врач, паросмия, то есть искажение запахов, — сегодня является самым частым последствием коронавируса. В ряде случаев это связано с проявлениями поражений в центральной нервной системе.

«В ЦНС есть обонятельные луковицы — нервные структуры, часть головного мозга. Они принимают и обрабатывают сигналы от обонятельных рецепторов. При их поражении и развивается паросмия», — рассказала Малиновская.

Зачастую пациенты жалуются на нехарактерные и неприятные запахи, причем интенсивность дискомфорта бывает разной: кому-то пришлось отказаться от кофе и сменить зубную пасту, а у кого-то и любимая еда стала вызывать отвращение, отметила врач.

«Позаботьтесь о психологическом здоровье: чаще гуляйте на свежем воздухе, попробуйте различные практики расслабления. Серьезные нарушения обоняния безусловно оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии», — сказала эксперт.

По словам Малиновской, можно попробовать следующий способ восстановления обоняния: заготовить пузырьки с разными эфирными маслами и устраивать сеансы «тренировки» несколько раз в день, вдыхая аромат из каждого пузырька и отмечая свои ощущения.

Кроме этого, подчеркнула инфекционист, пациент может помочь себе перенести острую фазу искажения запахов.

«Если еда пахнет для вас настолько отвратительно, что вы не можете ничего есть, попробуйте пресную пищу: рис, вареный картофель. Еще одна альтернатива — протеиновые коктейли без вкусов и ароматизаторов. Избегайте напитков и блюд с ярко выраженным ароматом: кофе, любая жареная пища, яйца, чеснок, лук, шоколад и продукты с искусственными ароматизаторами», — рассказала она.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

Сегодня 12:10
Обществоведение
Право на отдых
В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой: кто хорошо работал, тот и отдыхал славно.
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
Сегодня 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Карелия: у воды и не напиться 2
30.08.2021 11:16
Базовый оптимизм. Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения 4
27.08.2021 11:38
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
Сегодня 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»