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Инфляция в Карелии набирает все более высокие темпы

Новости. Общество
15:39, 19 Октября 2021
фото: © Fotolia / Valerie Potapova

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Потребительские цены на товары и услуги в Карелии в сентябре выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это выше весеннего уровня годовой инфляции, который составлял в мае 6,9%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

Темпы роста цен выросли по всем категориям. Если в мае годовая инфляция по непродовольственным товарами составляла 8,5%, то в сентябре — уже 9,8%.

Цены на продукты питания в сентябре выросли на 8,7% против 4,3% в мае. Услуги за год подорожали на 6%, хотя еще в мае этот показатель составлял всего 1,5%.

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Комментарии

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User
2021-10-19 21:45:52
Население никак не осознает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а государевы подачки в 10 тыр обходятся очень дорого для народных кошельков. И еще "низкий поклон" учителям, каруселящим в УИКах за 30 сребреников.
zanoza
2021-10-19 21:12:45
Но рост инфляции ни как не сказывается на богатейших людях страны, они и при росте инфляции становятся всё богаче и богаче, а все остальные беднеют, однако.
Изя
2021-10-19 16:17:13
Явно государство летит в трам тара-вы , а вместе с ним страна и народ :)
Эксперд
2021-10-19 16:05:09
Не голодают и деньги есть целыми днями по городу на кастрюлях бесцельно шастать, в интернетах сидеть.
Изя
2021-10-19 16:19:55
Эксперд, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово ! )) :)
Гаага ждёт
2021-10-19 15:43:53
Так "выборы" закончились, теперь электорат на фиг не нужен, у педросов кругом большинство "избрано"..... Так что, пока приехали....
Цены растут как грибы....какой то единорос с бедностью обещал бороться, аж много лет назад, смешно....
NEZITIC
2021-10-19 15:41:22
22 10 наибулина опять поднимет стваку цб и инфляция еще выше будет. Интересно, почему ее в фрс сша не берут, там инфляция низкая, надо ее повысить
Гость
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