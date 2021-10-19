Инфляция в Карелии набирает все более высокие темпы

Потребительские цены на товары и услуги в Карелии в сентябре выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это выше весеннего уровня годовой инфляции, который составлял в мае 6,9%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

Темпы роста цен выросли по всем категориям. Если в мае годовая инфляция по непродовольственным товарами составляла 8,5%, то в сентябре — уже 9,8%.

Цены на продукты питания в сентябре выросли на 8,7% против 4,3% в мае. Услуги за год подорожали на 6%, хотя еще в мае этот показатель составлял всего 1,5%.