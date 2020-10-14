Инфляция в Карелии ускорилась, несмотря на замедление роста цен на продукты

Инфляция в Карелии в сентябре составила 4,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это выше, чем в августе, когда показатель равнялся 4,4%.

Такие расчеты провело региональное Отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национальный банк по Республике Карелия. Годовая инфляция выросла за счет ускорения роста цен на непродовольственные товары и услуги. Вместе с тем рост цен на продукты питания в сентябре замедлился. Как это объясняют в карельском Отделении Центробанка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".