Инфляция в Карелии ускорилась, несмотря на замедление роста цен на продукты

Инфляция в Карелии в сентябре составила 4,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Это выше, чем в августе, когда показатель равнялся 4,4%.
Такие расчеты провело региональное Отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национальный банк по Республике Карелия.
Годовая инфляция выросла за счет ускорения роста цен на непродовольственные товары и услуги.
Вместе с тем рост цен на продукты питания в сентябре замедлился.
Как это объясняют в карельском Отделении Центробанка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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