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Инфляция в Карелии ускорилась, несмотря на замедление роста цен на продукты

Новости. Общество
14:13, 15 Октября 2020
фото: pixabay
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Инфляция в Карелии в сентябре составила 4,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это выше, чем в августе, когда показатель равнялся 4,4%.

Такие расчеты провело региональное Отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национальный банк по Республике Карелия.

Годовая инфляция выросла за счет ускорения роста цен на непродовольственные товары и услуги.

Вместе с тем рост цен на продукты питания в сентябре замедлился.

Как это объясняют в карельском Отделении Центробанка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-15 16:04:25
И это ещё не реальная инфляция, реальная 10-12 %, но нас упорно продолжают кормить 4,7 %. Кто-то верит ,что он может, при нынешнем росте цен, купить всего меньше лишь на 4,7 %, включая бензин и услуги ЖКХ?
однозначно
2020-10-15 14:26:57
Не голодают и деньги на айфоны есть. Целыми днями шастают бесцельно по городу, лужи фотографируют.
nae
2020-10-15 14:49:58
однозначно, завидуй молча.
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