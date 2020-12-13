Инфляция в Карелии ускоряется: республика в числе антилидеров Северо-Запада

Инфляция в Карелии за 11 месяцев 2020 года составила 4,9% - это выше чем в августе, когда уровень инфляции не превышал 4%.

Такие данные опубликованы в составленном Карелиястатом рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа по уровню потребительских цен.

В ноябре Карелия заняла в этом рейтинге второе место. Выше уровень инфляции только в Республике Коми. Вместе с тем, стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии выросла меньше, чем в большинстве соседних регионов. На сколько подорожала продуктовая корзина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".