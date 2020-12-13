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Инфляция в Карелии ускоряется: республика в числе антилидеров Северо-Запада

Новости. Общество
09:40, 14 Декабря 2020
фото: pixabay
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Инфляция в Карелии за 11 месяцев 2020 года составила 4,9% - это выше чем в августе, когда уровень инфляции не превышал 4%.

Такие данные опубликованы в составленном Карелиястатом рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа по уровню потребительских цен.

В ноябре Карелия заняла в этом рейтинге второе место. Выше уровень инфляции только в Республике Коми.

Вместе с тем, стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии выросла меньше, чем в большинстве соседних регионов.

На сколько подорожала продуктовая корзина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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