Жителей Карелии информируют о временном отключении электроэнергии 

Электричества не будет в семи поселениях и на острове Кижи, сообщили в Карельском филиале "Россети Северо-Запад".
Карельский филиал "Россети Северо-Запад" информирует: с 2000 28 августа до 12.00 29 августа для проведения смежной электросетевой организацией работ на подстанции 220 кВ "Медвежьегорск" будет отключено электроснабжение следующих городских и сельских поселений:
- Медвежьегорское городское поселение;
- Чебинское сельское поселение;
- Паданское сельское поселение;
- Шуньгское сельское поселение;
- Толвуйское сельское поселение;
- Великогубское сельское поселение;
- остров Кижи;
- Кяппесельгское сельское поселение.
Для потребителей работает Единый телефон 8-800-220-0-220.
В компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Запрещено проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
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