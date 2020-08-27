Жителей Карелии информируют о временном отключении электроэнергии 

Электричества не будет в семи поселениях и на острове Кижи, сообщили в Карельском филиале "Россети Северо-Запад".

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" информирует: с 2000 28 августа до 12.00 29 августа для проведения смежной электросетевой организацией работ на подстанции 220 кВ "Медвежьегорск" будет отключено электроснабжение следующих городских и сельских поселений:

- Медвежьегорское городское поселение;

- Чебинское сельское поселение;

- Паданское сельское поселение;

- Шуньгское сельское поселение;

- Толвуйское сельское поселение;

- Великогубское сельское поселение;

- остров Кижи;

- Кяппесельгское сельское поселение.

Для потребителей работает Единый телефон 8-800-220-0-220.

В компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Запрещено проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.