Информацию о смерти Владимира Жириновского прокомментировал спикер Госдумы

По словам Вячеслава Володина, состояние лидера ЛДПР тяжелое.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик жив, но его состояние тяжелое, сообщил Володин в своем Telegram-канале в пятницу. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое», — написал Володин.