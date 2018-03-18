Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии запустил онлайн-трансляцию

Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии 18 марта организовал прямую интернет-трансляцию.

Сегодня, в день выборов Президента РФ, Информационно-ситуационный центр, созданный на базе ЦИК Карелии при участии Общественной палаты республики, организует прямую видеотрансляцию на хостинге Youtube.

Все желающие могут в режиме онлайн наблюдать за работой центра. Трансляция также доступна на сайте информационного агентства "Республика Карелия".

Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии работает с 08.00. Центр аккумулирует и анализирует всю информацию о ходе выборов Президента РФ на территории Карелии. Юристы центра также в течение дня будут консультировать общественных наблюдателей, отвечать на вопросы, возникающие у избирателей по ходу голосования, обеспечивать взаимодействие корпуса общественных наблюдателей и избирательных комиссий. На площадке центра эксперты, политики, общественные активисты будут комментировать события дня. Центр завершит свою работу после полуночи подведением предварительных итогов голосования.