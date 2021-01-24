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Инициатива Карелии о жилье труженикам тыла не нашла поддержки в Москве

Новости. Общество
11:27, 25 Января 2021
фото: © Фотохроника ТАСС
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Министерство труда и социальной защиты России дало отрицательный ответ на обращение парламента Карелии, предложившего снять с региональных властей обязанность по обеспечению жильем тружеников тыла.

Это следует из письма Минтруда РФ, поступившего в Законодательное собрание Карелии.

Карельские депутаты предлагали снять с региональных бюджетов нагрузку, связанную с расходами на покупку жилья труженикам тыла, и финансировать эти расходы из федерального бюджета.

"Ежегодно количество тружеников тыла, проживающих в Российской Федерации, уменьшается. В целях упрочения авторитета оставшихся в живых лиц и учитывая повышенное внимание Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации к решению вопросов социальной политики, направленной на исполнение правовых гарантий защиты ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркивая их заслуги перед страной, – обеспечение тружеников тыла, нуждающихся в улучшении жилищных условий, комфортным жильем стало бы для них наиболее эффективной мерой социальной поддержки", - говорится в обращении парламента Карелии.

Какой ответ пришел из федерального министерства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-01-25 12:48:43
Как обычно примут очередную программу 2060, в которой к 2060 году предоставят ветеранам и работникам тыла по персональной квартире.
zanoza
2021-01-25 14:53:25
stranger, по такой маленькой квартирке на погосте.
Вася
2021-01-25 11:52:38
Правильно , за многолетний труд заслужили дворцы и барские поместья.
Leopol'd
2021-01-25 11:52:31
Шутите! Федералы обещаний ветеранам войны не исполнили, а вы хотите, чтобы они дополнительные обязательства на себя взяли!
Вася
2021-01-25 11:36:56
Кира,что у тебя кот делает,когда ему заняться нечем?
кир
2021-01-25 14:50:17
Вася, написал, а редакция хочет, чтобы ты сам понял, чем кот занимается. Да тем же, чем и ты. Понятно?
Гость
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