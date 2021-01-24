Инициатива Карелии о жилье труженикам тыла не нашла поддержки в Москве

Министерство труда и социальной защиты России дало отрицательный ответ на обращение парламента Карелии, предложившего снять с региональных властей обязанность по обеспечению жильем тружеников тыла.

Это следует из письма Минтруда РФ, поступившего в Законодательное собрание Карелии.

Карельские депутаты предлагали снять с региональных бюджетов нагрузку, связанную с расходами на покупку жилья труженикам тыла, и финансировать эти расходы из федерального бюджета.

"Ежегодно количество тружеников тыла, проживающих в Российской Федерации, уменьшается. В целях упрочения авторитета оставшихся в живых лиц и учитывая повышенное внимание Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации к решению вопросов социальной политики, направленной на исполнение правовых гарантий защиты ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркивая их заслуги перед страной, – обеспечение тружеников тыла, нуждающихся в улучшении жилищных условий, комфортным жильем стало бы для них наиболее эффективной мерой социальной поддержки", - говорится в обращении парламента Карелии.

Какой ответ пришел из федерального министерства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".