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Инициативу Элиссана Шандаловича о запрете рекламы «скрутки» пробега автомобилей поддерживают региональные парламенты

Новости. Общество
15:29, 29 Июля 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Региональные парламенты поддерживают законопроект Элиссана Шандаловича о запрете рекламы «скрутки» пробега автомобилей.

На данный момент инициативу поддержали Законодательное собрание Красноярского края, Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики, Законодательное собрание Пензенской области, Московская областная Дума, Законодательное собрание Оренбургской области и другие.

Ранее предложение поддержали Комитет Совета Федерации по экономической политике и Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики при Федеральном собрании РФ.

«Пробег является одним из основных показателей автомобиля, влияющих на его техническую исправность, безопасность дорожного движения. Новый владелец автосредства будет надеяться, что автомобиль технически исправен. Скрученный пробег фактически вводит в заблуждение владельцев машин, то есть это нечестные действия продавца по отношению к покупателю. Возрастет риск возникновения ДТП, в котором могут пострадать невинные люди. В результате аварии на водителя возлагаются различные виды ответственности, в том числе уголовная. Мы поддерживаем инициативу, считаем, что ответственность за скрученный пробег, а тем более за рекламу таких сомнительных услуг — мера своевременная с учетом массовой автомобилизации», — прокомментировали проект закона в Комитете по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Московской областной Думы.

Напомним, законопроект спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича связан с внесением изменений в статью 5 Федерального закона «О рекламе», которые устанавливают запрет на рекламу услуг по корректировке данных одометров автомобилей.

Аналогичная мера ответственности установлена за рекламу корректировки показаний приборов учета коммунальных ресурсов. На основании этого Петрозаводский городской суд признал запрещенной к распространению информацию о возможности приобретения приборов учета коммунальных ресурсов, которые позволяют исказить показания.

В настоящее время проект закона о запрете рекламы услуг скрутки пробега, внесенный в Госдуму Законодательным собранием Карелии, рассматривается Комитетом ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

 
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