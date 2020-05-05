Мурманчанин вынес из чужого дома в Петрозаводске рыбацкий костюм и мешок меди

В минувшую субботу в полицию с заявлением о краже обратился 42-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин рассказал, что из его дома, расположенного в частном секторе, пропало имущество. Кто-то разбил окно и похитил телевизор, компьютер, DVD-проигрыватель, рыбацкий костюм, а также два мешка медного лома. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый житель Мурманской области, города Полярные Зори, который в Карелии оказался проездом.

40-летний мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что присмотрел чужой частный дом, который стал его пристанищем на несколько дней. Бытовую технику он успел продать, медные изделия сдал в пункт приема металла, а костюм стал носить.

В настоящее время установлена причастность гражданина еще к двум имущественным преступлениям.



По всем фактам краж ведется следствие.

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