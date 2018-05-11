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Новости. Общество
14:16, 11 Мая 2018

Иной лидер стране не нужен, уверен спикер Петрозаводского горсовета

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Геннадий Боднарчук рассказал о своих впечатлениях от торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.

- Внешне Путин - очень спокойный, уверенный в себе человек, четко понимающий, что он делает.

Я считаю, что сейчас у Путина как раз тот возраст, тот жизненный опыт и нужное количество физических сил, которые позволят без ошибок и без сбоев воплотить то, что он говорил в своем послании Федеральному собранию и в инаугурационной речи.

Именно таким должен быть президент Российской Федерации, и на данном временном отрезке иной лидер нам не нужен.

Россияне не хотят никаких экспериментов над собой. Нашей стране нужен опытный руководитель, который может достойно представлять интересы России на международной арене, при этом хорошо понимает суть всех проблем внутри страны и предлагает понятные механизмы для их решения.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-05-11 14:59:22
Меня раздирают смутные противоречия. Мама запретила мне ругаться матом, а отец сказал бить нахала по лицу. Админ, даже не парься в запретах. Поймем, кто в наглости круче: Гена, ты или я.
Сеня
2018-05-11 14:59:04
Иной посадит сразу .
Чокнутый
2018-05-11 14:28:04
Лизнул крепко!Понятное дело,при другом лидере можно будет и срок схлопотать: за разваленное городское хозяйство ,дороги, нищенские пенсии и зарплаты,зато отчёты катать да откаты получать можно ещё лет шесть смело,ежели ,конечно, не произойдёт что-то неординарное....может и ошибаюсь я?.... а может....и нет,но извиняюсь ,если ошибся....
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