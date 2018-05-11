Иной лидер стране не нужен, уверен спикер Петрозаводского горсовета

Геннадий Боднарчук рассказал о своих впечатлениях от торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.

- Внешне Путин - очень спокойный, уверенный в себе человек, четко понимающий, что он делает.

Я считаю, что сейчас у Путина как раз тот возраст, тот жизненный опыт и нужное количество физических сил, которые позволят без ошибок и без сбоев воплотить то, что он говорил в своем послании Федеральному собранию и в инаугурационной речи.

Именно таким должен быть президент Российской Федерации, и на данном временном отрезке иной лидер нам не нужен.

Россияне не хотят никаких экспериментов над собой. Нашей стране нужен опытный руководитель, который может достойно представлять интересы России на международной арене, при этом хорошо понимает суть всех проблем внутри страны и предлагает понятные механизмы для их решения.

Подробности – в нашем материале.