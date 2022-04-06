Иномарка протаранила лесовоз на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

На Вытегорском шоссе водитель иномарки при повороте задел лесовоз, транспортные средства получили повреждения.

В паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео ДТП, которое произошло сегодня утром, 8 апреля в 10.51, на пересечении Вытегорского шоссе и ул. Щербакова.

Водитель легкового автомобиля выехал на нерегулируемый перекресток, где встретился с лесовозом. От удара элементы обшивки транспортных средств разлетелись по дороге, капот иномарки значительно деформировался.

«Слабоумие или отвага?», — задаются вопросом в комментарии к видео.