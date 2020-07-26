Иномарка с гаражом сгорели в Карелии из-за неудачной сварки

Пожар произошел 26 июля в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.49 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в гараже в Кондопоге на улице Ветлечебной. В 19.10 пожар ликвидирован.

В результате сгорели внутренняя отделка гаража и находящийся внутри автомобиль Mazda-626.



Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее более двух часов тушили пожар в деревне Царевичи.