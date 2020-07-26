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Иномарка с гаражом сгорели в Карелии из-за неудачной сварки

Новости. Происшествия
09:47, 27 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Николай Полинин
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Пожар произошел 26 июля в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.49 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в гараже в Кондопоге на улице Ветлечебной. В 19.10 пожар ликвидирован.

В результате сгорели внутренняя отделка гаража и находящийся внутри автомобиль Mazda-626.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее более двух часов тушили пожар в деревне Царевичи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 11:56:34
Ущерб материальный опять некому возмещать. Нет виновных. Огонь у язычников - это святое, ещё до христианское. Ему поклоняются подсознательно на основе десятков тысяч лет эволюции.
Гость
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