Иномарка с гаражом сгорели в Карелии из-за неудачной сварки

Пожар произошел 26 июля в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.49 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в гараже в Кондопоге на улице Ветлечебной. В 19.10 пожар ликвидирован.
В результате сгорели внутренняя отделка гаража и находящийся внутри автомобиль Mazda-626.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее более двух часов тушили пожар в деревне Царевичи.
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