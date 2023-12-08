Иномарка слетела с дороги на юго-западе Карелии

В дорожной аварии травмы получила пассажирка иномарки.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Дорожная авария произошла в пятницу, 8 декабря, примерно в 17.20 около поселка Пуйккола в Сортавальском районе. Там 45-летний водитель Skoda Kodiaq съехал в кювет. В результате ДТП получила травмы 47-летняя пассажир автомобиля, она была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.