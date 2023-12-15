Иномарка влетела во встречный автомобиль на окраине Петрозаводска

Жесткий занос стал причиной ДТП на Ключевой.

Жесткая авария с участием двух автомобилей произошла вчера, 17 декабря, в 15.09 в Петрозаводске. Фото и видео инцидента выложили читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как в легковой автомобиль Nissan, двигавшийся по улице Судостроительной в сторону Кемской, в районе дома № 6 буквально влетает встречная легковушка Renault. Очевидно, произошел занос свыездом на встречную полосу.

На месте работали оперативные службы. По предварительной информации, пострадал водитель Renault. Автомобили получили механические повреждения.