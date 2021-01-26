Иномарка, врезавшаяся в ограждение на шоссе в Петрозаводске, превратилась в автохлам

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором пострадала женщина.

По информации ГИБДД города, сегодня в 09:10 на 3 км автодороги Р-21 (подъезд к Петрозаводску) водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний водитель получила травмы. Женщине назначено лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Судя по фото, опубликованному Госавтоинспекцией Петрозаводска, иномарка после ДТП восстановлению практически не подлежит. Передняя часть автомобиля разбита.

Ранее сообщалось, что водитель с места ДТП была доставлена в лечебное учреждение.