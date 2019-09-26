Иномарки в Карелии подорожали

Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии выросла за последнюю неделю, почти вернувшись к уровню середины августа, когда произошло снижение цен.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах потребительских цен на отдельные товары и услуги.

Стоимость иномарок выросла на 0,2%. В результате, средняя цена на автомобили иностранных брендов в Карелии по состоянию на 23 сентября составила 982161 рубль.

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