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"Иностранные разведки сквозь них проступают": священник из Петрозаводска назвал организаторов акций протеста врагами России (ВИДЕО)

Новости. Общество
17:07, 31 Января 2021
фото: скриншот видео проповеди
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Православный священник Константин Савандер выступил с критикой организаторов протестных акций, назвав их врагами России.

Константин Савандер заявил на проповеди, что уличные акции "печально заканчиваются", хотя с несправедливостью следует бороться. Видео проповеди опубликовано на странице священника в соцсети.

"Конечно, да, мы печалимся по поводу того, что есть несправедливость в мире. И мы должны, конечно, сопротивляться и бороться. Но на данный момент все эти уличные акции очень печально заканчиваются. Потому что мало того, что этих людей, которые ведут бороться с несправедливостью, воспринимает плохо общество. Дак еще и не добиваются они ничего своего, к сожалению. И все это одной бедой заканчивается", - заявил Савандер.

Православный священник пояснил, что нужно избрать другую форму для противостояния несправедливости, а организаторов акций протеста он назвал врагами России.

"То, что сейчас, - вызывают всех на митинги. Это вызывают враги России, к сожалению. Как бы они ни рядились в хорошие одежды, как бы ни говорили добрых слов, но, тем не менее, видишь прекрасно, что иностранные разведки сквозь них проступают. Хотя среди них очень много людей искренних, которые искренне хотят чего-то светлого, доброго, но они бывают, к сожалению, в заблуждении... Вот не знаешь, что делать даже. С одной стороны, и бороться с несправедливостью надо. А с другой стороны, и туда не пойдешь. Потому что кроме сплошного греха и беды, ничего не получится", - заявил Константин Савандер.

Он предложил собравшимся усилить молитву, чтобы Господь показал, что нужно в данной ситуации делать.

Напомним, сегодня в Петрозаводске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2021-01-31 18:39:03
Пусть Савандер свои байки-притчи про "богатого юношу" расскажет Владимиру Владимировичу П.
Смешно должно получиться. Очень.
gaudealis
2021-01-31 18:37:20
Савандер оправдывал и защищал попа-пьяницу Петунова, задавившего женщину на пешеходном переходе.
Эта позорная страница биографии "философствующего батюшки" ставит крест на его репутации.
Господь, если он есть, когда-нибудь обязательно покарает Савандера.
Нет к нему ни капли уважения. Грош цена любым его словам.
Off
2021-01-31 18:14:33
"В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо."
баян
2021-01-31 18:09:01
Враги России их взять да ремнём отстригать а потом на 15суток
Ded
2021-01-31 17:46:47
И это все, что вам нужно знать о РПЦ. Хайпанул, так хайпанул! И сладко лизнул власть при этом.
Самому-то, интересно, не противно?
Juniper59
2021-01-31 17:43:09
А всё-таки этот человек бывает чудовищно глуп.
Сразу бы начал обрывать на себе одежды и, бия себя пяткою в грудь, восклицать, что се грядет Антихрист. то-то бы убедительно было.
Видимо, от постоянного контакта с "парами раскалённого ладана" и правда что-то гибнет, только не коронавирус, а клетки в мозгу.
Кир 2
2021-01-31 17:33:38
Да ..левать на него и его мнение .Богоугодный человечек ,
театральный критик
2021-01-31 17:21:24
Костя блаженный, это не твоя война. Лучше яму возле театра закопай. Пользы больше будет. А мы уж как-нибудь сами
Саныч
2021-01-31 17:16:04
Молодец. Тебя, впрочем, за умного никто и не считал. Православный блогер с ямой у театра.
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