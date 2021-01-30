"Иностранные разведки сквозь них проступают": священник из Петрозаводска назвал организаторов акций протеста врагами России (ВИДЕО)

Православный священник Константин Савандер выступил с критикой организаторов протестных акций, назвав их врагами России.

Константин Савандер заявил на проповеди, что уличные акции "печально заканчиваются", хотя с несправедливостью следует бороться. Видео проповеди опубликовано на странице священника в соцсети.

"Конечно, да, мы печалимся по поводу того, что есть несправедливость в мире. И мы должны, конечно, сопротивляться и бороться. Но на данный момент все эти уличные акции очень печально заканчиваются. Потому что мало того, что этих людей, которые ведут бороться с несправедливостью, воспринимает плохо общество. Дак еще и не добиваются они ничего своего, к сожалению. И все это одной бедой заканчивается", - заявил Савандер.

Православный священник пояснил, что нужно избрать другую форму для противостояния несправедливости, а организаторов акций протеста он назвал врагами России.

"То, что сейчас, - вызывают всех на митинги. Это вызывают враги России, к сожалению. Как бы они ни рядились в хорошие одежды, как бы ни говорили добрых слов, но, тем не менее, видишь прекрасно, что иностранные разведки сквозь них проступают. Хотя среди них очень много людей искренних, которые искренне хотят чего-то светлого, доброго, но они бывают, к сожалению, в заблуждении... Вот не знаешь, что делать даже. С одной стороны, и бороться с несправедливостью надо. А с другой стороны, и туда не пойдешь. Потому что кроме сплошного греха и беды, ничего не получится", - заявил Константин Савандер.

Он предложил собравшимся усилить молитву, чтобы Господь показал, что нужно в данной ситуации делать.

Напомним, сегодня в Петрозаводске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального.