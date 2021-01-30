"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске подошла к концу несанкционированная акция протеста в поддержку Алексея Навального.

Несанкционированное мероприятие, начавшееся напротив Петрозаводского университета, превратилось в шествие по городу, которое в настоящий момент фактически подошло к концу. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В начале несанкционированной акции сотрудник полиции пригрозил крупным штрафом, обязательными работами или арестом на 15 суток горожанам, собравшимся у фонтана "Молекула" в центре Петрозаводска. Он заявил о своих требованиях в громкоговоритель.

"За что?", - спросили силовика участники несанкционированной акции.

Он пояснил, что мероприятие не было согласовано органами местного самоуправления.

"Требую мероприятие прекратить", - заявил сотрудник органов.

После этого бойцы силовых структур прижали митингующих к стене расположенного рядом магазина.

Затем собравшиеся двинулись вниз по проспекту Ленина в сопровождении работников правоохранительных органов. После чего колонна курсировала по городу. Люди двигались в сопровождении автозаков и автобусов с Росгвардией. На данный момент небольшие группы участников разошлись по городу.

В полиции не предоставили "Столице на Онего" информацию о задержаниях.