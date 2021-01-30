Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО) 27
Сегодня 14:42
Подозреваемый в серии магазинных краж объявлен в розыск в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:19
Преследовавшие нарушителя сотрудники ДПС попали в аварию в центре Петрозаводска (ФОТО) 2
Сегодня 12:13
Омоновцы оцепили протестующих в центре Петрозаводска 13
Сегодня 13:04
В Карелии суд наказал двух женщин за призывы к несанкционированным митингам 8
30.01.2021 20:05

"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:42, 31 Января 2021
фото: Видео: Николай Смирнов / скриншот видео
Загрузка...

В Петрозаводске подошла к концу несанкционированная акция протеста в поддержку Алексея Навального.

Несанкционированное мероприятие, начавшееся напротив Петрозаводского университета, превратилось в шествие по городу, которое в настоящий момент фактически подошло к концу. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В начале несанкционированной акции сотрудник полиции пригрозил крупным штрафом, обязательными работами или арестом на 15 суток горожанам, собравшимся у фонтана "Молекула" в центре Петрозаводска. Он заявил о своих требованиях в громкоговоритель.

"За что?", - спросили силовика участники несанкционированной акции.

Он пояснил, что мероприятие не было согласовано органами местного самоуправления.

"Требую мероприятие прекратить", - заявил сотрудник органов.

После этого бойцы силовых структур прижали митингующих к стене расположенного рядом магазина.

Затем собравшиеся двинулись вниз по проспекту Ленина в сопровождении работников правоохранительных органов. После чего колонна курсировала по городу. Люди двигались в сопровождении автозаков и автобусов с Росгвардией. На данный момент небольшие группы участников разошлись по городу.

В полиции не предоставили "Столице на Онего" информацию о задержаниях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-01-31 18:48:33
символично, но действо имеет место быть возле памятника пустым мозгам студента :)
Вепс
2021-01-31 17:34:33
Основа правопорядка - Неотвратимость ответственности за нарушение закона.
Off
2021-01-31 18:11:13
Вепс, ты очень даже прав . Уйдет дед , и его окружение, пособники будут отвечать перед законом , за нарушение конституционных прав народа .
театральный критик
2021-01-31 16:47:53
Хде леопольдишка ? Фотографирует из кустов на безопасном расстоянии или других отправил ?
David
2021-01-31 18:02:00
театральный критик, вышел бы потряс плакатиком, дескать клевета все, кругом враги, проклятый госдеп. Экий бы ты герой был, в телевизор бы взяли!
Off
2021-01-31 18:18:39
David, он боится колготки порвать :)
театральный критик
2021-01-31 16:40:58
Майданутые тельца потрясали ершиками, синими труселями и требовали свободу берлинскому пациенту. У ссаныча запотели очки от возмущения :)
Koira
2021-01-31 16:04:20
А зачет слабовики устроили шествие с мирными горожанами?)
кир
2021-01-31 16:40:54
Koira, финские оккупанты не придут, не старайся.
drug
2021-01-31 15:57:15
В ПТЗ около 260 т.жителей. Стадо состояло из 150 голов.
Ладно соглашусь - среди 150 наверно был один большой буревестник. Гигантские буревестники практически всеядны и основной их пищей является всякая падаль.
petronik
2021-01-31 17:38:04
drug, хоть 150 достойных людей - и то хорошо.
David
2021-01-31 16:09:45
drug, Ну ты скреативил, кросавчег! Давай кумекай ещё, зарабатывай, глядишь к пайке дешевого пиваса добавят!
кир
2021-01-31 16:41:37
давидка, не пыхти.
drug
2021-01-31 16:18:58
David, это ответ офф про пингвинов.
David
2021-01-31 15:44:39
Вот бы новая-кирка вышел потрясти плакатиком в поддержку богоизбранного. Чего-то не видать ни его, ни его корешей!
Кир 2
2021-01-31 15:17:17
Ну что вот мирное мероприятие превращать в бойню ?? Голова то у руководства МВД есть ? Позорище какое то устроили в тихом уездном городке . История не обратима , крах путинской системы на лицо .
Саныч
2021-01-31 15:44:27
Кир 2, вы там братья, что ли? Или кир настолько двуличен?)
кир
2021-01-31 16:47:44
Саныч, кир только один во Вселенной. Он ники не меняет и Родину не продает на западные деньги. Потом , такого слога, другого взгляда на события нет у других. Неужели не отличаешь? Обижаешь. Или ещё только одну рюмку выпил? Пей дальше, время ещё есть.
Off
2021-01-31 18:21:21
Кир 2, он не один придет , будет со своим бой-френдом ..с котом . :)
Кир 2
2021-01-31 17:36:17
кир, да брось ты , братан , скоро в новой стране будем жить . Приходи в полночь к амбару , будем митинговать .
Кир 2
2021-01-31 15:13:01
Что за деятель с микрофоном ? Ему бы физо как то бы сдать , а потом и говорить .
Саныч
2021-01-31 15:06:24
Забрало не запотело орать?
drug
2021-01-31 15:14:25
Саныч, а где у него забрало ?
Похоже ты сказал не подумав - хотя там тоже стадо собралось просто так.
Саныч
2021-01-31 15:20:39
drug, ты не в тренде)
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»