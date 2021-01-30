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Омоновцы оцепили протестующих в центре Петрозаводска

Новости. Общество
13:04, 31 Января 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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Сотрудники правоохранительных органов заблокировали движение граждан, собравшихся на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального.

Представители силовых органов, облаченные в защитную форму, оцепили протестующих. После этого собравшиеся двинулись вниз по проспекту Ленина, скандируя лозунги. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

Силовики, в свою очередь, начали контролировать движение колонны. В итоге омоновцы прижали собравшихся к стене одного из магазинов на проспекте Ленина, собрав их в плотное кольцо.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили людей, что акция несанкционирована. К протестующим силовики подогнали несколько автозаков, заявили о готовности к задержаниям.

Затем омоновцы начали выпускать людей из оцепления небольшими группами. Часть горожан вернулась к фонтану "Молекула", некоторые из них ушли. Силовики вернулись в служебный транспорт.

Ранее сообщалось, что силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эдик
2021-01-31 13:16:44
Не было бы массовой коррупции в стране ,не было бы и массовых протестов....
Не в Навальном дело, это многие понимают...
David
2021-01-31 13:16:34
Кто здесь главная опасность?
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