Силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального (ФОТО)

Сотрудники правоохранительных органов оцепили квартал в центральной части Петрозаводска, где ожидается проведение несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Сотрудники полиции заняли дворы в окрестностях проспекта Ленина в Петрозаводске. В том же районе находится "КамАЗ" с бойцами СОБР и автобус с росгвардейцами. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.



На территории проведения несанкционированной акции протеста находится значительное число экипажей полицейских на автомобилях "УАЗ". В частности, они располагаются около Петрозаводского университета, там же находится автобус ППС. Рядом со спортивным магазином также стоит "КамАЗ", принадлежащий правоохранительным органам; поблизости находятся полицейские. Вокруг много сотрудников ДПС.

По информации корреспондента "Столицы на Онего", предоставленной в 11.50, представителей полиции было больше, нежели протестующих.