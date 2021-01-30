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Силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального (ФОТО)

Новости. Общество
12:10, 31 Января 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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Сотрудники правоохранительных органов оцепили квартал в центральной части Петрозаводска, где ожидается проведение несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Сотрудники полиции заняли дворы в окрестностях проспекта Ленина в Петрозаводске. В том же районе находится "КамАЗ" с бойцами СОБР и автобус с росгвардейцами. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.


На территории проведения несанкционированной акции протеста находится значительное число экипажей полицейских на автомобилях "УАЗ". В частности, они располагаются около Петрозаводского университета, там же находится автобус ППС. Рядом со спортивным магазином также стоит "КамАЗ", принадлежащий правоохранительным органам; поблизости находятся полицейские. Вокруг много сотрудников ДПС.

По информации корреспондента "Столицы на Онего", предоставленной в 11.50, представителей полиции было больше, нежели протестующих.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эдик
2021-01-31 13:21:54
Печально, ниже плинтуса опускаемся, вместо борьбы с коррупцией, борются с Фондом борьбы с коррупцией, цирк,да ещё какой!? С заказными уби........
Вася
2021-01-31 13:01:51
Народ победитель,угу.
gaudealis
2021-01-31 12:42:04
Достаточно было бы двух-трёх полицейских, соответствующих образу дяди Стёпы.
Они бы подошли к собравшимся, сказали: "Ребята, давайте только мирно, без нарушений закона, ОК?"
Градус напряжения резко снизился бы.
И народ бы уважал полицию, а не расходился по домам с мыслью, что это собрание каких-то ***** (сами вставьте нужное слово).
театральный критик
2021-01-31 13:12:59
gaudealis, да не надо нам твоей лапши на уши. Прям так спокойно и разошлись бы эти майданутые. На месте уже провокацию придумали. По указке кого-то, прячущегося за спинами сопляков и соплячек, вся эта протестанутая шелупонь мгновенно заняла своими тельцами всю остановку общественного транспорта. Вот тебе и "спокойно бы разошлись".
toi
2021-01-31 12:41:57
Бояться.
toi
2021-01-31 12:41:30
Бояться..
David
2021-01-31 12:41:13
До чего же докатилась эта страна...
Dima
2021-01-31 12:34:56
А может они сами протестуют? Просто стесняются признаться.
Гость
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