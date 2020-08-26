Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два автомобиля жестко столкнулись в Петрозаводске на ремонтируемом участке дороги (ВИДЕО) 3
Сегодня 07:25
Выявлены нарушения при начислении пенсий в Пенсионном фонде 7
Сегодня 08:54
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение 2
Сегодня 07:40
К началу учебного года готовы
Сегодня 16:30
Нашелся ребенок, пропавший с детской площадки в Петрозаводске 1
Сегодня 11:41

Иностранные спортсмены смогут беспрепятственно въезжать в Россию

Новости. Общество
20:40, 26 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Кабмин снял ограничения на въезд в Россию иностранных спортсменов и тренеров.

Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов, пишет ТАСС.

"Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе, – говорится в сообщении. – Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Распоряжение снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска.

С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

"Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки", – отметили в кабмине.

"Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах", – подчеркивается в сообщении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Аналитика

Сегодня 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»