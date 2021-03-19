Иностранных гастарбайтеров-нелегалов обнаружили на стройке жилого комплекса в Карелии

Сотрудники МВД Карелии выявили незарегистрированных иностранных рабочих на строительстве жилого комплекса в одном из районов республики.

Как сообщила пресс-служба МВД, во время проведения проверки на объекте работали 9 иностранных граждан, нанятых фирмой, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Гастарбайтеры жили в частной гостинице, но пятеро из них не были поставлены на миграционный учет - руководство отеля не оформило необходимые документы.

Администратор гостиницы привлечен к административной ответственности. Наказание грозит и фирме, которой принадлежит отель.

МВД Карелии обратилось к жителям республики с просьбой сообщать об иностранцах в территориальные подразделения полиции.

"Анонимность и конфиденциальность гарантируется", - сообщили в пресс-службе ведомства.