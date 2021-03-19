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Иностранных гастарбайтеров-нелегалов обнаружили на стройке жилого комплекса в Карелии

Новости. Общество
14:33, 20 Марта 2021
фото: МВД Карелии
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Сотрудники МВД Карелии выявили незарегистрированных иностранных рабочих на строительстве жилого комплекса в одном из районов республики.

Как сообщила пресс-служба МВД, во время проведения проверки на объекте работали 9 иностранных граждан, нанятых фирмой, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Гастарбайтеры жили в частной гостинице, но пятеро из них не были поставлены на миграционный учет - руководство отеля не оформило необходимые документы.

Администратор гостиницы привлечен к административной ответственности. Наказание грозит и фирме, которой принадлежит отель.

МВД Карелии обратилось к жителям республики с просьбой сообщать об иностранцах в территориальные подразделения полиции.

"Анонимность и конфиденциальность гарантируется", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии

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Беня
2021-03-20 16:49:19
эка невидаль. Пока это выгодно эт будет.
кир
2021-03-20 15:24:44
Чёрный нал везде. Какой жизни вы хотите, бестолковые? И какой достойны? Только такой, - какая есть сказал мудрый кот и пошёл спать. Ночь ещё впереди. :)
Беня
2021-03-20 16:50:40
кир, вы это кто? кот кого имел виду котэ?
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