Иностранный гражданин обокрал семью в Питкяранте

Войдя в доверие и напросившись в дом, иностранец похитил из квартиры жителей Питкяранты крупную сумму денег, сообщили в МВД Карелии.

О краже крупной суммы денег полиции Питкярантского района рассказал 40-летний местный житель. По его словам, в сентябре он познакомился на улице с мужчиной, который приехал в Карелию на заработки, и пригласил его к себе домой на чай. Ничего не подозревая, он ненадолго оставил его одного в квартире.

Как считают в полиции, в это время гость отыскал место, где семья хранила сбережения, похитил 40 тысяч рублей, после чего ушёл, не попрощавшись. Ни имени, ни фамилии нового знакомого семья не знала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Питкяранты установили личность подозреваемого - 52-летнего ранее не судимого гражданина иного государства. Он был задержан в Ленинградской области. Подозреваемый пояснил оперативникам, что его уволили и поэтому, нуждаясь в деньгах, он преступил закон.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.