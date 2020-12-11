Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Раскрыты сажающие аккумулятор смартфона настройки 1
11.12.2020 23:30
Экс-начальнику колонии №9 Петрозаводска Ивану Савельеву предъявлено окончательное обвинение 9
11.12.2020 15:38
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии 1
11.12.2020 20:40
Три города Карелии попали в топ-10 популярных направлений на Новый год
11.12.2020 17:20
Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз 4
11.12.2020 19:40
Врач развеял миф об аллергии на мандарины и шоколад 1
11.12.2020 21:30

Иностранный гражданин обокрал семью в Питкяранте

Новости. Криминал
13:41, 12 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев
Загрузка...

Войдя в доверие и напросившись в дом, иностранец похитил из квартиры жителей Питкяранты крупную сумму денег, сообщили в МВД Карелии.

О краже крупной суммы денег полиции Питкярантского района рассказал 40-летний местный житель. По его словам, в сентябре он познакомился на улице с мужчиной, который приехал в Карелию на заработки, и пригласил его к себе домой на чай. Ничего не подозревая, он ненадолго оставил его одного в квартире.

Как считают в полиции, в это время гость отыскал место, где семья хранила сбережения, похитил 40 тысяч рублей, после чего ушёл, не попрощавшись. Ни имени, ни фамилии нового знакомого семья не знала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Питкяранты установили личность подозреваемого - 52-летнего ранее не судимого гражданина иного государства. Он был задержан в Ленинградской области. Подозреваемый пояснил оперативникам, что его уволили и поэтому, нуждаясь в деньгах, он преступил закон.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
05.12.2020, 19:40
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 21
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»