Иностранца, приехавшего в Карелию на заработки, выдворят из страны

Житель закавказской республики уклонялся от выезда из РФ, сообщили в МВД Карелии.

В Кондопожский район в мае 2019 года на заработки приехал житель закавказской республики. Он заключил трудовой договор с юридическим лицом, прекращенный в ноябре 2019 года – с того момента мужчина уклонялся от выезда из РФ. Нелегала оштрафовали, теперь его ждет выдворение из страны.



А сотрудники суоярвской полиции в районном центре обнаружили гражданина соседнего государства, который уклонялся от выезда из страны. Нарушителя оштрафовали на три тысячи рублей. Мужчина отправится на родину.

В феврале подразделениями по вопросам миграции проведено мероприятие "Нелегальный мигрант". Выявлено 94 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства, в том числе: 63 нарушения режима пребывания на территории РФ, 30 нарушений правил привлечения к труду иностранных работников, а также нарушение иностранным гражданином срока обращения за выдачей патента.

Ранее сообщалось, что гастарбайтеры без документов работают на дорожной технике в Карелии.