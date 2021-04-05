Иностранца, укусившего полицейского, посадили в Карелии за решетку

В Петрозаводске осужден мужчина, который применил насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года сотрудники полиции должны были доставить из Петрозаводска в Санкт-Петербург 23-летнего иностранного гражданина, который находился на территории Российской Федерации незаконно и подлежал депортации. Для этого мужчина был помещен в салон автомобиля для транспортировки в аэропорт. Находясь в автомобиле, мужчина повел себя агрессивно и укусил одного из полицейских за руку.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.