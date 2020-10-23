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Иностранцам будут платить за переезд в Италию

Новости. Общество
21:05, 23 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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За переезд в итальянскую коммуну власти обещают платить иностранцам 20 тысяч евро.

Власти итальянской коммуны Санто-Стефано намерены привлечь новых молодых жителей путем выдачи грантов за переезд, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию поселения.

В расположенной в регионе Абруццо деревне Санто-Стефано-ди-Сессанио проживают 115 человек, из которых 41 старше 65 лет и только 13 моложе 20 лет.

Власти рассчитывают привлечь новых резидентов для обеспечения устойчивого развития коммуны. Для этого они предлагают грант в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей. — Прим. ред.) на открытие бизнеса, а также ежегодные выплаты по восемь тысяч евро (около 720 тысяч рублей. — Прим. ред.) в течение первых трех лет.

Всем переселенцам предоставят арендное жилье за символическую плату. Желающим переехать в коммуну должно быть от 18 до 40 лет. При этом ограничений по гражданству нет, однако новым жителям не из Евросоюза будет необходимо получить статус долгосрочного резидента.

Обязательное условие для участия в программе — открытие бизнеса в Санто-Стефано и проживание там в течение пяти лет. Заявки принимаются до 15 ноября.

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