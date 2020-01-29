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Иностранцам хотят выдавать российские визы на полгода

Новости. Общество
20:40, 29 Января 2020
фото: © landcruisingadventure.com
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Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ.

Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы, пишут "Известия".

Инициативу поддерживают фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма. Эксперты оценивают законопроект позитивно. По их мнению, любая либерализация въезда в РФ увеличивает приток путешественников на 10–30%.

В МИДе отметили, что действующее законодательство предусматривает выдачу такой визы исключительно при наличии подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

"Еще одна новелла – увеличение до шести месяцев срока пребывания иностранных граждан на территории РФ по туристической визе. В настоящее время такая виза выдается на срок до одного месяца", – уточнили в министерстве.

Любое упрощение правил въезда в страну будет плюсом для развития туристической отрасли и для экономики РФ, заявил "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Будь то либерализация, отмена виз или послабление административных барьеров, любое действие в этом направлении приведет к росту туристического потока от 10 до 30% и даже больше. Такое мы уже наблюдали на примере Израиля, где скачок составил 4%, а у Южной Кореи он увеличился в разы", – отметил эксперт.

По его мнению, это, безусловно, привлечет в бюджет страны значительные дополнительные средства. В то же время Юрий Барзыкин указал на необходимость принятия и других мер, в том числе по повышению качества туристического продукта и логистики.

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