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Иностранцы приедут в Карелию на кайт-марафон

Новости. Спорт
17:20, 02 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Традиционный международный кайт-марафон "Транс-Онего" пройдет с 4 по 7 марта, сообщили в Минспорта Карелии.

Организаторы традиционного кайт-марафона "Транс-Онего" планировали соревнования на Онежском озере, но из-за теплой зимы старт перенесли на озеро Сандал в Кондопожском районе, толщина льда на котором превышает 20 см.

Свое желание участвовать в соревнованиях уже изъявили 33 команды по два человека. В марафоне примут участие спортсмены из России, Финляндии, Румынии, Франции и Норвегии.

Изначально соревнования проходили в формате трёхдневной автономной гонки по определённому организаторами маршруту с двумя самостоятельными ночевками в походных условиях на льду Онежского озера. Однако с 2019 года по просьбе участников формат был изменен на четырехдневный с тремя ночевками.

Команды, состоящие из двух человек, в полностью автономном гоночном режиме самостоятельно транспортируют свое спортивное и походное снаряжение. 

Смотрите, как кайтингисты готовились к соревнованиям в прошлом году.

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