Иностранцы приедут в Карелию на кайт-марафон

Традиционный международный кайт-марафон "Транс-Онего" пройдет с 4 по 7 марта, сообщили в Минспорта Карелии.

Организаторы традиционного кайт-марафона "Транс-Онего" планировали соревнования на Онежском озере, но из-за теплой зимы старт перенесли на озеро Сандал в Кондопожском районе, толщина льда на котором превышает 20 см.

Свое желание участвовать в соревнованиях уже изъявили 33 команды по два человека. В марафоне примут участие спортсмены из России, Финляндии, Румынии, Франции и Норвегии.

Изначально соревнования проходили в формате трёхдневной автономной гонки по определённому организаторами маршруту с двумя самостоятельными ночевками в походных условиях на льду Онежского озера. Однако с 2019 года по просьбе участников формат был изменен на четырехдневный с тремя ночевками.

Команды, состоящие из двух человек, в полностью автономном гоночном режиме самостоятельно транспортируют свое спортивное и походное снаряжение.

Смотрите, как кайтингисты готовились к соревнованиям в прошлом году.