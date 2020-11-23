Инспектор ГИБДД незаконно пропускал за коньяк перегруженные фуры в Карелию

Инспектора ДПС, который в Вытегре незаконно пропустил грузовики через пост, ждет суд и уголовное наказание, сообщили в Следкоме Вологодской области.

По версии следствия, с 10 по 30 июня 2020 года 40-летний инспектор ДПС в Вытегре получил взятку через посредника. Он дежурил на круглосуточном посту на 320 км федеральной автомобильной дороги А-119 "Вологда — Медвежьегорск". 10 июня 2020 года к нему обратился мужчина, попросив пропустить через пост грузовик с полуприцепом с крупногабаритным грузом — лесозаготовительной техникой.

Посредник сообщил обвиняемому марку и номер государственного регистрационного знака автомашины и предупредил, что владельцы техники позже отблагодарят его. Инспектор согласился и, покинув пост под предлогом обеда, пропустил грузовик без специального разрешения.

Кроме того, по мнению следствия, 11 июня 2020 года тот же человек обратился к обвиняемому с аналогичной просьбой пропустить через пост грузовик с полуприцепом, перевозящий крупногабаритный груз, который должен проследовать по территории Вытегры в направлении Республики Карелия.

Обвиняемый в соответствии с достигнутой договоренностью, умышленно находился не менее 30 минут в стороне от маршрута движения этой автомашины, мер к пресечению фактически совершаемого административного правонарушения не принял, обеспечив, таким образом, беспрепятственный проезд по территории Вытегра крупногабаритной техники с превышением допустимых габаритов транспортного средства и без специального разрешения.

В один из дней в период с 11 июня по 30 июня 2020 года в Вытегре инспектор ДПС получил от мужчины, который не подозревал, что передает взятку, незаконное вознаграждение в виде трех бутылок коньяка общей стоимостью 5,6 тысяч рублей.

ИНспектора отстранили от работы, однако свою вину он так и не признал. В случае вынесения обвинительного приговора он будет уволен из полиции по отрицательным мотивам.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передается в суд для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателя материалы следствием выделены в отдельное производство, по результатам которого будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка его действиям.