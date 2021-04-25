Инспектор ГИБДД рассказал пешеходам, как не угодить под колеса в Петрозаводске (ВИДЕО)

Представители Госавтоинспекции выпустили видео, в котором рассказали о правилах безопасности для пешеходов.

Инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Петрозаводска Борис Патрашкин рассказал горожанам, какие требования безопасности дорожного движения следует соблюдать пешеходам.

Ролик «Прогулка с инспектором» размещен в паблике Госатоинспекции Петрозаводска. В нем сотрудник ГИБДД учит пешеходов избегать «дорожных ловушек».

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске водитель пролетел по пешеходному переходу, едва не сбив ребенка.