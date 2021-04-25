Реклама на сайте
Прислать новость
Хранители Каменного бора провели масштабный субботник в Петрозаводске 3
25.04.2021 14:47
«Легковушка» бросилась под колеса фургону в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
25.04.2021 09:38
Дождь и мокрый снег ожидаются в Карелии в понедельник
25.04.2021 17:00
Почему советский Петрозаводск выглядел чище 19
25.04.2021 14:01
Названы десять продуктов, продлевающих молодость
25.04.2021 19:40
Компания в Петрозаводске готова покупать у горожан и организаций макулатуру 2
25.04.2021 11:39
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска 16
25.04.2021 16:59

Инспектор ГИБДД рассказал пешеходам, как не угодить под колеса в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 26 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
Загрузка...

Представители Госавтоинспекции выпустили видео, в котором рассказали о правилах безопасности для пешеходов.

Инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Петрозаводска Борис Патрашкин рассказал горожанам, какие требования безопасности дорожного движения следует соблюдать пешеходам.

Ролик «Прогулка с инспектором» размещен в паблике Госатоинспекции Петрозаводска. В нем сотрудник ГИБДД учит пешеходов избегать «дорожных ловушек».

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске водитель пролетел по пешеходному переходу, едва не сбив ребенка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»