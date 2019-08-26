ВИДЕО: Инспектор из Карелии спас двух собак

Во время патрулирования автодороги "Сортавала" инспектор ГИБДД заметил двух бегающих собак и вернул их хозяину, сообщили в МВД Карелии.

Инспектор ДПС по Пряжинскому району внезапно заметил двух собак, которые бегали по проезжей части. Водителям, чтобы не совершить наезд на животных, приходилось маневрировать и резко тормозить.

Полицейский остановил машину. Псы дружелюбия не проявили, близко к незнакомому человеку не подходили. Но Алексей терпеливо общался с ними, показывая на открытую дверь патрульного автомобиля. В результате животные доверились неравнодушному человеку и запрыгнули в салон. На медальоне, закрепленном на ошейнике одного из них, инспектор нашел номер телефона хозяина, по которому сразу же позвонил.

Выяснилось, что домашние питомцы потерялись больше недели назад во время загородной прогулки в лесу. Владелец не смог их найти и вернулся в Петрозаводск. В настоящее время собаки возвращены хозяину.