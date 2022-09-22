Инспектор по делам несовершеннолетних раскрыла вовлечение подростка в дело о грабеже

В Пудожском районе инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, кто подтолкнул подростка к участию в грабеже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Беседуя с подростком, которого подозревают в помощи в хищении денег у местного жителя, инспектор Ирина Развеина выяснила, что подтолкнул к противоправным действиям молодого человека его 31-летний соучастник.

Теперь помимо наказания за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, совершеннолетнему соучастнику грозит ответственность по статье за вовлечение несовершеннолетнего в совершении преступления.