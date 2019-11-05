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Новости. Происшествия
14:06, 05 Ноября 2019
фото: ГИБДД Карелии

Инспекторы ДПС в Карелии отобрали "буханку" у водителя без прав

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В Прионежском районе Инспекторы ДПС специализированного взвода отстранили нарушителя ПДД РФ от управления автомобилем, сообщили в ГИБДД Карелии.

В День народного единства, 4 ноября, в Пряжинском районе автомобиль "УАЗ-2206" без госномеров, передвигавшийся из одного поселка в другой, привлек внимание сотрудников ГИБДД.

Выяснилось, что автомобилем управляет мужчина, не имеющий водительского удостоверения.

Инспекторы ДПС специализированного взвода отстранили нарушителя ПДД от управления автомобилем.

"УАЗ" был перемещен на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что штрафстоянку отправили "ГАЗель", которой управлял пьяный водитель.


ГИБДД Карелии

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Комментарии

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Сеня
2019-11-05 14:19:02
Хе Хе Чаще надо ГИБДД в посёлках бывать , там ещё не такое увидят .
ppppp
2019-11-05 15:41:37
Сеня, можно подумать в Пряжинском районе есть города)))
Сеня
2019-11-05 16:07:58
ppppp, Эт я ширше прихватил , типа по Карелии )))
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