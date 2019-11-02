У пьяного водителя в Карелии забрали ГАЗель

Сотрудники ГИБДД Карелии поймали пьяного водителя в Пряжинском районе.

Как сообщается в паблике ведомства, от управления автомобилем ГАЗ отстранен 45-летний водитель, который находился в состоянии опьянения.

"Автомобиль помещен на штрафную стоянку, в отношении водителя составлены административные материалы за пьяное вождение", - отметили впресс-службе.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.

Ранее за пьяную езду отстранили водителя Land Rover в Чалне.