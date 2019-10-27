Пьяного водителя на Land Rover поймали в поселке Карелии

Водителя в состоянии алкогольного опьянения отстранили от управления транспортным средством в поселке Чална Пряжинского района Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в субботу, 26 октября около 19 часов в поселке Чална Пряжинского района 41-летний водитель в состоянии опьянения был отстранен от управления автомобилем Land Rover.

Автомобиль эвакуирован.