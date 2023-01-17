Инспекторы ГИБДД Петрозаводска прикрутили колесо на машину растерянной девушки

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь девушке, у которой на машине отвалилось колесо.

Как сообщается в паблике ГИБДД Петрозаводска, находясь на маршруте патрулирования на проспекте Ленина, инспекторы ДПС Кирилл Сендо и Иван Билык обратили внимание на автомобиль Renault с включенной аварийной сигнализацией, рядом с которым стояла девушка.

Дорожные полицейские поспешили к водителю. Оказалось, что во время движения у автомобиля отсоединилось переднее колесо.

Инспекторы оказали помощь девушке, устранили неисправность и отправились дальше по маршруту патрулирования.

Петрозаводчанка поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь!