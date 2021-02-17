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Инспекторы Петрозаводска поймали более 20 пешеходов-нарушителей за сутки

Новости. Происшествия
11:03, 18 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила о наказании пешеходов, не желающих соблюдать правила дорожного движения.

17 февраля, в среду, более 20 пешеходов нарушили правила дорожного движения, сообщают в Госавтоинспекции Петрозаводска.

"В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Каждый из них рисковал своей жизнью и здоровьем", - заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на дорогах 15 пьяных водителей за три дня.

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Комментарии

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кир
2021-02-18 11:29:08
Это не цифра. Просто работать не хотят как и остальные люди.
Горожанин
2021-02-18 11:19:28
Мало что-то. Это за пару циклов светофора на одном перекрестке столько.
Гость
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