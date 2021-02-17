Инспекторы Петрозаводска поймали более 20 пешеходов-нарушителей за сутки

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила о наказании пешеходов, не желающих соблюдать правила дорожного движения.
17 февраля, в среду, более 20 пешеходов нарушили правила дорожного движения, сообщают в Госавтоинспекции Петрозаводска.
"В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Каждый из них рисковал своей жизнью и здоровьем", - заявили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на дорогах 15 пьяных водителей за три дня.
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