Инспекторы Петрозаводска поймали более 20 пешеходов-нарушителей за сутки

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила о наказании пешеходов, не желающих соблюдать правила дорожного движения.

17 февраля, в среду, более 20 пешеходов нарушили правила дорожного движения, сообщают в Госавтоинспекции Петрозаводска.

"В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Каждый из них рисковал своей жизнью и здоровьем", - заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на дорогах 15 пьяных водителей за три дня.