В Карелии инспекторы поймали на дорогах 15 пьяных водителей за три дня

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что 15 пьяных водителей отстранены от управления автомобилями в пятницу и выходные дни.

Так, 15 февраля в час ночи в Олонце 34-летний водитель автомобиля "Toyota" управлял им в состоянии опьянения. От прохождения проверки на состояние опьянения водитель отказался. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

14 февраля в 19:30 в Кеми 46- летний водитель автомобиля "ВАЗ" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был отстранён от управления. В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения").

Водителей ждёт штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии осталась без прав за передачу руля пьяному водителю.