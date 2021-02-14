Жительница Карелии осталась без прав за передачу руля пьяному водителю

В Сегеже оштрафовали женщину за передачу автомобиля мужчине, находящему в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в Сегежа инспекторами ДПС был остановлен автомобиль Subaru Impreza, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Рядом с водителем, сегежанином, находилась собственница автомобиля, которая доверила ему право управления своей машиной.

Мужчине назначен штраф в 30 тысяч рублей. Он будет лишен водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Собственница автомобиля наказана за передачу руля пьяному. Женщине также предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее в Карелии водитель с просроченными правами остался без машины.