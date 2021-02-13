Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Реального победителя опроса "Столицы на Онего" о будущем главе Петрозаводска выявить невозможно 14
13.02.2021 19:16
Легковой автомобиль "вылетел" на встречную и столкнулся с грузовиком под Петрозаводском 2
13.02.2021 16:41
Какие ситуации у банкомата могут плохо кончиться: эксперты дали советы, чего нельзя делать 7
13.02.2021 19:40
Морозы в Петрозаводске пошли на спад, но в некоторых районах Карелии будет за 30 °С 4
13.02.2021 17:00
"Продолжает обеспечивать чистоту и безопасность": власти рассказали о борьбе со снегом в Петрозаводске 3
13.02.2021 17:05
Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19
13.02.2021 21:40

В Карелии водитель с просроченными правами остался без машины

Новости. Общество
12:36, 14 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
Загрузка...

Автоинспекторы в Кондопоге отправили на штрафстоянку автомобиль, владелец которого ездил с просроченными правами.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу, 13 февраля, в 09:20 в Кондопоге инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen 38-летнего мужчину. Он предъявил водительское удостоверение с истекшим сроком.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку. На водителя составлены административные материалы. Мужчине грози штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В этот же день в 16:30 на автодороге Шуйская/Гирвас в Прионежском районе автоинспекторы поймали 38-летнего водителя автомобиля Chevrolet. Он ранее был лишен права управления. Автомобиль отправили на спецстоянку. Нарушителя ожидает штраф 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Карелии 72-летний пьяный пенсионер на "Ниве" попался в руки инспекторов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-14 13:12:35
Пью до умопомрачения, в церковь не ходят и смысла жизни не имеют пока нет войны.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»