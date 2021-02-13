В Карелии водитель с просроченными правами остался без машины

Автоинспекторы в Кондопоге отправили на штрафстоянку автомобиль, владелец которого ездил с просроченными правами.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу, 13 февраля, в 09:20 в Кондопоге инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen 38-летнего мужчину. Он предъявил водительское удостоверение с истекшим сроком.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку. На водителя составлены административные материалы. Мужчине грози штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В этот же день в 16:30 на автодороге Шуйская/Гирвас в Прионежском районе автоинспекторы поймали 38-летнего водителя автомобиля Chevrolet. Он ранее был лишен права управления. Автомобиль отправили на спецстоянку. Нарушителя ожидает штраф 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Карелии 72-летний пьяный пенсионер на "Ниве" попался в руки инспекторов.