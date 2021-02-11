В Карелии 72-летний пьяный пенсионер на "Ниве" попался в руки инспекторов

Сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного пенсионера, управлявшего автомобилем на трассе "Сортавала".
Происшествие было зафиксировано на 327 км. автомобильной дороги "А-121 Сортавала", сообщили в ГИБДД.
72-летний водитель управлял автомобилем "ВАЗ 212140" в состоянии алкогольного опьянения.
Машина нарушителя задержана и перемещена на стоянку. Сам мужчина ожидает решения суда. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.
Ранее сообщалось, что жители Карелии самостоятельно задержали пьяного водителя.
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