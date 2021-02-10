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Жители Карелии самостоятельно задержали пьяного водителя

Новости. Происшествия
13:17, 11 Февраля 2021
фото: ПОЛИЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА / ВК
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В Прионежье мужчины своими силами сдали пьяного автомобилиста полиции.

Полиция Прионежского района сообщает, что вчера днем к ним поступил звонок от мужчины, который сообщил, что задержал пьяного водителя в деревне Верховье. Наряд ДПС выехал на указанное место, передает паблик местных полицейских.

По информации МВД, петрозаводчанин ехал по трассе на внедорожнике. Затем его аварийно подрезал автомобиль "Opel", едва не совершив столкновение.

Мужчине показались подозрительными такие маневры. Он продолжил движение за машиной "Opel". Когда лихач заехал в деревню и остановился, мужчина перекрыл ему движение своим внедорожником. Когда водитель внедорожника подошёл к водителю "Opel", то почувствовал от него резкий запах алкоголя и стал звонить в полицию.

Рядом находился еще один участник истории. Мужчина чистил снег у своего дома. Став свидетелем происходящего, он подошёл к автолюбителям и также почувствовал, что водитель "Opel" пьян. До приезда сотрудников ГИБДД мужчины не дали нетрезвому водителю уехать.

Алкотестер зафиксировал состояние опьянения у 30-летнего водителя автомобиля "Opel Corsa". Автоинспекторы отстранили его от управления. 

Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку, а водитель привлечён к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель попался в руки инспекторов в Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-02-11 13:33:26
Пьяный был убит на месте. И делов то.
Гость
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