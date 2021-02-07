Пьяный водитель попался в руки инспекторов в Карелии

Сегодня ночью в Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления машиной нарушителя правил дорожного движения.

В 01 час 35 минут на ул. Максима Горького в Кондопоге инспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя 1971 года рождения.

Водителя ждет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. Для вынесения постановления административный материал направлен в суд, сообщили в Госавтоинспекции Кондопоги.

Ранее сообщалось, что за одно утро в Олонецком районе поймали двух пьяных водителей.