За одно утро в Олонецком районе поймали двух пьяных водителей

В поселке Видлица 59-летний мужчина сел за руль внедорожника в состоянии опьянения, и был остановлен сотрудниками ДПС, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 6 февраля в 10.53, в поселке Устье Видлицы в Олонецком районе инспекторыГИБДД остановили автомобиль "Suzuki SX4", за рулем которого находился 59-летний нетрезвый водитель.

Автомобиль перемещен на стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы. Нарушителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления на срок до 2 лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 6 февраля, в Олонецком районе, только в поселке Ильинский, также остановили в состоянии опьянения и отстранили от управления.